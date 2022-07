«Fondamentale sfruttare al meglio questi fondi – conclude Lacarra – continuando a lavorare senza sosta, per raggiungere senza problemi le scadenze e gli obiettivi che il Pnrr impone».

BARI - «La Regione Puglia, grazie all’ottimo lavoro fatto dall’amministrazione guidata dal presidente Michele Emiliano, ha ottenuto oltre 100 milioni di euro di fondi del Pnrr per investimenti culturali per la valorizzazione dei Borghi e oltre 56 milioni per la valorizzazione delle architetture e dei paesaggi rurali. Un risultato straordinario che permetterà alla Puglia di fare un ulteriore passo avanti, dal punto di vista culturale. Dobbiamo continuare su questa strada, per far sì che la nostra regione continui questo percorso virtuoso che la sta portando a migliorare sempre di più, sfruttando anche quella che è la nostra storia, che va assolutamente valorizzata». Commenta così il deputato Pd e segretario regionale del partito, Marco Lacarra, l’arrivo di ulteriori fondi dal Pnrr alla Regione Puglia da parte del Ministero della Cultura, all’interno della Misura M1C3 – Turismo e Cultura 4.0.