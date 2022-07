'La resilienza dei docenti': l'11 e il 12 luglio incontro a Bari con l’avv.Michele Ursini

BARI - Lunedì 11 e martedì 12 luglio l’associazione Infodocenti organizza a Bari un convegno dal titolo “La resilienza dei docenti”.La conversione in legge del DL 36/2022 presenta alcuni articoli che riguardano la scuola, nella fattispecie il reclutamento, la formazione iniziale obbligatoria, quella degli insegnanti in servizio e la valutazione dei docenti. Dalla lettura del testo di legge emerge con chiarezza che questa norma rappresenta un ulteriore passo verso la trasformazione della scuola-Istituzione in scuola-azienda, nella quale prevale il rapporto gerarchico modellato sulla figura del dirigente scolastico che si avvarrà della struttura del middle-management per governare i docenti.“Come tutte le riforme degli ultimi decenni, anche questa legge è organica all’ideologia neoliberista che vorrebbe privatizzare l’istruzione attraverso la sostituzione della collegialità e della collaborazione del corpo docente (una governance scolastica tra pari) con gestione del potere verticale tipica delle aziende, organizzazione peraltro già vecchia anche nel privato”, spiegano dall'associazione. Da qui la necessità di studiare a fondo la norma per individuare i possibili percorsi di contrasto da mettere in campo da settembre al fine di difendere la scuola-Istituzione e la professione docente dall’assalto delle logiche neo-liberiste, che trasformando il docente in un “facilitatore” puntano direttamente alla privatizzazione dell’istruzione.Giorno 11 ore 14.30-17.00Prof. Simone Craparo – Formazione IncentivataProf. Stefano Battilana – La rappresentatività sindacaleProf.ssa Patrizia Basili – La “Costituzione” scolasticaProf. Vito Carlo Castellana - ModeratoreGiorno 12 ore 9.30-12.30Prof. Giorgio Quaggiotto – Addestrare i resilientiProf. Antonio Antonazzo - Formazione e ReclutamentoAvv. Michele Ursini – La conflittualità nella scuola dopo la 107/2015 e la legge79/2022Prof. Gianluigi Dotti – Davide contro Golia: Come ci si allena per la partitacontro la squadra della “scuola azienda”Prof. Vito Carlo Castellana - Moderatore