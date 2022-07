Maria Zakharova: “Vogliamo buoni rapporti con l’Italia”

In merito al terremoto politico, che ha portato alla crisi di Governo italiano, la Zakharova non è voluta entrare nel merito definendolo "affare interno italiano".

- La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha rilasciato all'Ansa dichiarazioni distensive nei confronti dell'Italia: "Non solo i responsabili, ma la maggioranza del popolo russo considerano l'Italia come un buon partner. Abbiamo molte cose in comune, e obiettivi comuni".