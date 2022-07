Marmolada, scende a 5 il numero dei dispersi

Scende a cinque il numero di dispersi nella tragedia della Marmolada. Il bilancio, provvisorio, è di sette corpi recuperati, di cui cinque riconosciuti, uno in fase di riconoscimento e uno che rimane sconosciuto. Otto delle 13 persone che si temevano disperse sono state rintracciate dalla compagnia dei carabinieri di Cavalese, in collaborazione con le autorità della Provincia autonoma di Trento e della Regione Veneto.Scende quindi a 5 il numero delle persone - tutti di nazionalità italiana - di cui non si hanno notizie dal pomeriggio del 3 luglio, quando è avvenuto il crollo del ghiacciaio della Marmolada. Lo comunica la Provincia di Trento. Sono otto le persone ferite, di cui una dimessa. Dopo i quattro stranieri rintracciati questa mattina, le autorità che coordinano gli interventi alla Marmolada sono riuscite a contattare altre tre persone, di cui non è stata data la nazionalità, inserite in un primo momento dell'elenco dei dispersi, subito dopo la caduta del ghiacciaio.