Merk & Kremont, i produttori multiplatino che hanno conquistato Dua Lipa

MILANO - Federico Mercuri e Giordano Cremona, in arte Merk & Kremont, sono la grande rivelazione di questa estate 2022. Dopo aver collaborato con tantissimi artisti nazionali e internazionali e aver prodotto successi per Elodie, Ghali, Annalisa e Benjii & Fede, il duo di producer multiplatino, conquistano le classifiche mondiali con il nuovo singolo ”Touch'' (Island Records), un brano dal sapore internazionale e dalla forte anima clubbing, che trasmette good vibes e voglia di spensieratezza.

Dalla Spagna, alla Grecia, Croazia e Giappone, il duo è in giro in tutto il mondo con il loro tour estivo, che farà tappa a Prishtina, in Kosovo, dove si terrà il concerto benefico organizzato dall’artista di fama mondiale Dua Lipa, che li ha voluti ospiti dell’evento.





Com'è nata l'idea del vostro duo?

Ci siamo incontrati grazie a un amico in comune che ci ha insegnato a produrre nella cantina adibita a studio di Fede. Da lì a poco abbiamo capito di condividere la stessa visione pur provenendo da due background differenti. Infatti, io venivo da sonorità piÙ funk e hip-hop, mentre Fede aveva un’impronta piÙ electro-pop. Da questa fusione è nato il sound Merk & Kremont.

Da studenti universitari a produttori multiplatino. Come ci si sente?

Non abbiamo mai perso la voglia di andare in studio tutti i giorni, anz…forse oggi ne abbiamo più di prima. Onestamente non ci sentiamo nè arrivati né appagati, senza dubbio è un grande piacere aver dato vita a molti brani che hanno riscosso così tanto successo in Italia e a livello internazionale.

Raccontateci del vostro nuovo singolo, Touch.

Touch è un brano che racconta il desiderio di tornare a toccarsi dopo 2 anni di isolamento, in cui non c’è stata la possibilità di interagire. Con questo brano abbiamo voluto esprimere a pieno la voglia di tornare a toccarsi, a viversi e a fare finalmente festa.

Cosa vi piace della musica che c'è in giro?

Nella scena club italiana da cui nasciamo stiamo notando che c’è tanto desiderio di ascoltare nuova musica club in questo momento, soprattutto dance, e questo sentimento si riflette anche nelle produzioni che stiamo realizzando per noi e per altri. Sentiamo che c’è una fresca aria di rinascita per questo genere.

E delle hit estive?

Per quanto riguarda il panorama piÙ pop, a differenza degli anni passati notiamo che non c’è più un trend trend dominante e crediamo che questo possa essere una fonte di maggiore motivazione e stimolo per la creatività degli artisti e di noi produttori. Per il brano “Tribale” di Elodie che abbiamo prodotto col nostro team di produzione ITACA, ad esempio, ci sono richiami e riferimenti piÙ agli anni Duemila rispetto alle piÙ Utilizzate sonorità latine delle ultime estati.

E se vi chiamasse Fedez?

Saremmo felici, lo conosciamo già da molti anni e sarebbe un piacere collaborare con un artista e una persona che stimiamo.

Avete fatto colpo anche a Dua Lipa che vi ha scelto per il Festival in Kosovo. Come la state vivendo?

E' la seconda volta che veniamo chiamati per suonare a questo Festival in Kosovo. Dua Lipa è una delle nostre artiste preferite del panorama internazionale ed è un grandissimo onore potersi esibire specialmente in virtÙ dello scopo benefico e della consapevolezza di contribuire a fare del bene.

Dove volete arrivare con la vostra musica?

Abbiamo sempre guardato e non smetteremo di rivolgerci alla scena internazionale. Sia come artisti che come produttori la nostra piÙ grande ambizione è sempre quella di poter raggiungere piÙ persone possibile all’estero pur essendo sempre orgogliosi di essere italiani e riconoscendo il grande valore culturale e musicale italiano.