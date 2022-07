Madame arriva in Puglia: il 30 luglio in concerto a Marina di Ginosa

(Foto ufficio stampa)

MARINA DI GINOSA(TA) - Sabato 30 luglio Madame salirà sul palco dell’Elephant Park di Marina di Ginosa (TA) per il suo “MADAME IN TOUR ESTATE 2022”, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music.

Dopo aver entusiasmato pubblico e critica nel corso del tour di grandissimo successo nei più importanti club italiani, che ha registrato il sold out nella quasi totalità delle tappe, l’artista torna sul palco per un’estate all’insegna della musica dal vivo. Sono 12 le date estive che vedranno MADAME protagonista dei principali festival estivi.

Il “Madame in Tour” è stata l’occasione per l’artista rivelazione del 2021 di presentare, durante il suo primo tour indoor, le canzoni che hanno segnato il suo esordio discografico “MADAME”, album certificato Triplo Disco di PLATINO, pubblicato da Sugar Music e che contiene i singoli “Baby” (disco di Platino), “Marea” (3 volte Platino), “Tu mi hai capito” (2 volte Platino), “Luna” (oro), il brano sanremese “Voce” (4 volte Platino), “Il mio amico” feat. Fabri Fibra (disco di Platino) e “Bugie” feat. Rkomi & Carl Brave (oro). L’elenco di successi firmati da Madame comprende anche il singolo certificato Platino “Sciccherie”, l’oro di “17” e l’oro di “L’Eccezione”, l’ultimo singolo pubblicato dall’artista.