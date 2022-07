Navita al Festival Il Libro Possibile con il talk “Un rifiuto dal mare” sulla Legge “SalvaMare”

POLIGNANO A MARE (BA) - Un alleato per contrastare il marine litter e liberare finalmente dai rifiuti il mare e le coste pugliesi. Navita sbarca al Festival Il Libro Possibile per accendere i riflettori sulla Legge “SalvaMare” con il talk intitolato “Un rifiuto dal mare”, in programma a Polignano a Mare (piazza San Benedetto) venerdì 8 luglio alle ore 20.00.All’incontro promosso da Navita, azienda pugliese che opera da più di 10 anni nel settore della gestione dei rifiuti e dei servizi per l’ambiente, si discuterà dei vari aspetti della legge che ha finalmente disciplinato il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne. Sul palco saranno presenti Fiorenza Pascazio, delegata Anci Puglia all’Ambiente, Francesco Roca, componente del Consiglio di Amministrazione di Navita Srl e Ruggero Ronzulli, presidente di Legambiente Puglia. A moderare il dibattito sarà Vincenzo Magistà, direttore del TgNorba.Dall’approvazione del disegno di legge “SalvaMare” avvenuta nel 2019, è stato necessario aspettare il 25 giugno 2022, data dell’entrata in vigore della legge, per iniziare a scrivere un nuovo capitolo della storia del Mar Mediterraneo. La legge, che tra le altre cose promuove l’economia circolare, fa riferimento ai rifiuti recuperati dal mare, sia accidentalmente dai pescatori che volontariamente mediante specifiche campagne di pulizia, prevedendo anche l’installazione di sistemi di raccolta alla foce dei fiumi per intercettare la plastica prima che arrivi in mare.Prevista anche l’individuazione, mediante decreti da approvare entro metà 2023, di misure premiali nei confronti dei comandanti di pescherecci nonché un riconoscimento ambientale agli imprenditori ittici attestante l’impegno per il rispetto dell’ambiente e la sostenibilità dell’attività di pesca da essi svolta. Un articolo specifico è riservato anche all’educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere la realizzazione di attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell’importanza della conservazione dell’ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti.