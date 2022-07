Carovigno: dal 7 al 9 luglio la commedia "Alla facci di lu patrunu" presso l'Arena 30/40

- Dopo ben 4 anni di assenza dalle scene dovuta anche alla pandemia, l'Associazione Artistico-Letteraria NEW EOS (Ente Organizzazione Spettacolo) con la Compagnia "Sotto a chi tocca", presenta una nuova, divertentissima commedia, "Alla facci di lu patrunu", per la prima volta in vernacolo carovignese e ostunese.