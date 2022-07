RaiNews24: 'Ritratti d'autori' con Claudio Baglioni

ROMA - Continua, su Rainews24, la serie di interviste 'lunghe venti anni' firmate da Fausto Pellegrini. Stavolta l'appuntamento sarà con Claudio Baglioni che in 'Ritratti d'autore' in onda sabato 30 luglio alle 22.30 e in replica domenica alle 14.30 e 22.30, si racconterà tra palco e realtà. La sua voglia di essere attore e non spettatore della propria vita, accompagnando ed emozionando quelle degli altri.

La storia umana e musicale di Claudio Baglioni parte da qui, con i tanti incontri che vengono riannodati e messi insieme fino a formare un unico, intenso racconto. In cui la cronaca si fa storia. E viceversa.