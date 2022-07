Sans Fil regalano 'Connessioni' con natura, arte e spiritualità

(ph: Vito Campanelli)





Connessioni, come il rapporto umano e professionale che le lega, così come la connessione internet che ha permesso alle due artiste, durante il periodo della pandemia, di poter dar vita a questo lavoro composto da otto tracce che rappresentano degli 'specchi' in cui l'ascoltatore potrà specchiarsi.





Le due musiciste ci hanno raccontato come è nata la loro collaborazione e quali sono i loro progetti futuri che li vedranno ancora insieme.





(ph: Vito Campanelli)

Questo lavoro è stato creato sull'asse Milano-Taranto. Quali difficoltà avete riscontrato con la lavorazione a distanza?



"'Connessioni' è il nostro primo album ed è stato creato durante il periodo di isolamento forzato causato dalla pandemia. Prima di allora, eravamo abituate ad un tipo di collaborazione diversa, ovvero a vederci e a confrontarci di persona sulle varie idee. L'isolamento ci ha "negato" questo aspetto sicuramente fondamentale per il nostro lavoro ma, allo stesso tempo, ci ha fatto scoprire nuove direzioni e ci ha dato l'opportunità di capire che se volevamo davvero creare questo album, la distanza non solo non sarebbe stata un ostacolo insormontabile, ma avrebbe potuto rivelarsi un risorsa!".



la copertina di 'Connessioni'

L'album si chiama 'Connessioni'. Con chi volete 'connettere' la vostra musica? A chi si rivolge questo album?



"Questo album si rivolge a tutti gli ascoltatori che vogliono mettersi in ascolto e connettersi con la natura, con l'arte e con la spiritualità. Vogliamo che gli ascoltatori possano arrivare ad "Ascoltare" e a percepire il reale significato del concetto di 'Connessione', talvolta dimenticato".



Come vi siete avvicinate alla musica? C'è un evento o un artista che vi ha fatto innamorare della musica?



"Entrambe abbiamo cominciato molto presto: Susanna a 4 anni e Angela a 7 e curiosamente entrambe ci siamo avvicinate allo stesso strumento, il pianoforte. Poi Susanna ha deciso di studiare Arpa e Angela, oltre al piano, si è avvicinata al canto".



Che estate sarà per Sans Fil? Proseguirete con progetti in comune?



"Sarà un'estate meravigliosa. Siamo davvero felici di aver realizzato e portato a termine il nostro progetto, in collaborazione con la Inri Classic, e siamo già in contatto con diverse realtà del territorio per realizzare dei concerti in autunno. Certamente questo per noi è solo l'inizio di una lunga serie di progetti!".

Ospiti del Giornale di Puglia Angela Tursi e Susanna Curci, rispettivamente pianista ed arpista de Sans Fil. L'unione artistica delle due artiste di origine pugliesi ha permesso la realizzazione del loro primo lavoro insieme "Connessioni"."Il duo Sans Fil è nato casualmente nel 2018 quando abbiamo collaborato ad una composizione per il primo album di Angela. Da quel momento abbiamo riscontrato quanto le nostre idee musicali e compositive fossero simili e, nonostante la distanza, siamo riuscite a rimanere in contatto e a coltivare il desiderio di continuare a collaborare".