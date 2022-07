Save The Children: alla Don Milani l’hub dedicato ai bambini (0-6 anni) e alle loro famiglie

BARI - Un luogo dedicato a genitori e bambini da 0 a 6 anni, nel quale svolgere attività educative, laboratori e incontri tematici con professionisti, offrire servizi alle famiglie, realizzare attività per la prima infanzia e per la genitorialità.È quanto si propone di fare a Bari l’hub San Paolo 0-6, promosso da Save the Children, l’organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine e garantire loro un futuro, e dal Comune di Bari, che sarà avviato nel quartiere San Paolo presso la scuola dell’infanzia “Don Milani”.Il progetto, selezionato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale e finanziato per un importo di 490mila euro, intende realizzare interventi integrati, coordinati e multidisciplinari in favore di bambini e bambine fino a 6 anni e potenziare l’offerta educativa della scuola dell’infanzia “Don Milani” al San Paolo, strutturando un modello cittadino di intervento educativo integrato e diffuso con i nidi, le scuole dell’infanzia, i pediatri e tutti gli attori sociali pubblici e privati del territorio.Con una delibera di giunta, oggi l’amministrazione comunale si è impegnata a sostenere il progetto “San Paolo 0-6: sperimentare una comunità di cura”, ad ampliare l’offerta educativa e di cura e a garantire l’accesso gratuito a diversi servizi, quali attività educative giornaliere per bambini e bambine tra 12 e 36 mesi, attività educative e laboratori diffusi per bambini tra 0 e 6 anni, outdoor education, attività di accompagnamento ai servizi socio-sanitari di future mamme (consultori, Asl, pediatra), azioni di sostegno alla genitorialità, orientamento, accompagnamento ai servizi del territorio e supporto alla cura di sé e dei propri figli, consulenze con i professionisti (pediatri, nutrizionisti, unità legale, etc.), interventi personalizzati per rispondere ai bisogni emergenziali dei bambini e delle bambine più vulnerabili.Il progetto di durata biennale, che verrà avviato ufficialmente nel corso dell’anno scolastico 2022/23, inoltre, prevede di sviluppare un Sistema di Tutela (SdT) per la scuola dell’infanzia “Don Milani” e per i servizi educativi del Municipio III di Bari. L’obiettivo è prevenire e minimizzare il rischio di condotte inappropriate che possano ledere i diritti delle bambine e dei bambini e di dotare la scuola “Don Milani” di ogni misura possibile per prevenire tali condotte da parte di qualsiasi adulto.“Interventi coordinati nell’ambito della salute, dell’educazione precoce e della protezione sociale con il coinvolgimento attivo delle famiglie, se realizzati nei primi anni di vita dei bambini e delle bambine, costruiscono le fondamenta delle competenze cognitive e non, emotive e relazionali dichiara Raffaela Milano, direttrice dei Programmi Italia-Europa di Save the Children -. Grazie al lavoro congiunto dell’istituto scolastico Don Milani, del Comune di Bari, dell’assessorato alle Politiche educative, del Municipio III e delle associazioni partner di progetto, sarà possibile garantire una presa in carico integrata, che mira a tenere uniti e coordinati gli aspetti educativi, culturali, sociali e sanitari delle azioni progettuali. Questa metodologia ad alto livello di integrazione territoriale si realizza attraverso il coinvolgimento della rete dei servizi socio-sanitari ed educativi ma anche delle diverse realtà territoriali che operano localmente, compresi i progetti già radicati nel territorio di riferimento, delle istituzioni, delle reti civiche urbane, della cittadinanza attiva, dei volontari e le progettualità già presenti a Bari di Save the Children”“Siamo orgogliosi di essere arrivati primi in Italia con il nostro progetto e di poter realizzare il primo asilo pubblico del quartiere San Paolo - commenta l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano -. Creare luoghi per la cura della prima infanzia è uno degli obiettivi a cui teniamo di più perché rappresenta il miglior investimento per il futuro. Abbiamo un piano molto ampio per realizzare 9 nuovi asili nido di cui due al San Paolo, quartiere dove non è presente nessuna struttura pubblica, ma al tempo stesso crediamo che la progettazione con realtà del terzo settore e con le scuole rappresenti una grande opportunità per creare nuovi servizi e innovare. Questo servizio, che nell’arco di due anni ci permetterà di coinvolgere circa 250 minori, ci consentirà di accogliere bambini tra i 12 e i 36 mesi e al contempo di attivare servizi preziosi per i genitori, come il supporto psicologico o l’educazione alla genitorialità, operando inoltre un rafforzamento significativo della scuola dell’infanzia”.“L'I.C. Don Milani di Bari, da sempre impegnato con azioni di accompagnamento e di supporto alle famiglie, ha raccolto ed interpretato i bisogni e le istanze specifiche del territorio e ha ritenuto di dover dedicare alcuni spazi del plesso di via Trentino alle attività progettuali di cura globale ed integrata dei bambini e delle bambine che il progetto Hub San Paolo 06 promuove - osserva la dirigente Zoraide Cappabianca -. Siamo lieti di aprire le porte della nostra scuola alle associazioni partner per garantire ai bambini e alle bambine del quartiere San Paolo uno spazio dedicato alla crescita della consapevolezza genitoriale, alla cura educativa precoce, all'impegno sociale coordinato di tutti gli enti. È questa una grande opportunità per le famiglie della nostra scuola. Confermiamo il nostro impegno a supportare le attività del progetto per realizzare azioni concrete di lotta alla povertà educativa”.L’hub San Paolo 0-6 vede la partecipazione del Comune di Bari, di Save the Children, dell’I.C. Don Lorenzo Milani APS in partenariato con Mama Happy Centro Servizi Famiglie Accoglienti, della Cooperativa Sociale Occupazione e Solidarietà, dell’Università di Bologna e dell’Associazione Culturale Pediatri.