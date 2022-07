ROMA - L'ex ad di Rete Ferroviaria Italiana e di Ferrovie dello Stato è stato ritenuto colpevole di disastro ferroviario colposo nel processo di appello bis per il deragliamento e l'esplosione del treno che nel 2009 causò la morte di 32 persone. Per lui la procura aveva chiesto 6 anni e 9 mesi.In questo processo Moretti non ha rinunciato ad avvalersi della prescrizione diversamente dai precedenti gradi di giudizio. La corte di appello di Firenze, condannando Mauro Moretti a 5 anni, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di omicidio colposo seguendo le indicazioni della Cassazione.