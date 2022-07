Temporali sulla Puglia

BARI - Dalla serata di oggi, giovedì 7 luglio, e per le successive 24-36 ore, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in estensione sulla Puglia, con fenomeni più persistenti sulle aree costiere adriatiche. Lo rende noto la Protezione civile.I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Dal pomeriggio/sera di oggi, giovedì 07 luglio, e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca, sulla Puglia con possibili mareggiate lungo le coste esposte.”Dalle ore 20:00 di oggi giovedì 7 luglio, e per le successive 24 ore , si prevedono precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati o moderati fino a localmente elevati sulla Puglia centrosettentrionale, dove assumeranno carattere di persistenza. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, frequente attivita’ elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.Pertanto dalle ore 20:00 del 7 luglio, e per le successive 24 ore, e' prevista allerta arancione per rischio idrogeologico ed idrogeologico per temporali su Puglia centrale adriatica, Puglia centrale bradanica, bacini del lato e del lenne.