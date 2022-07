Nella seconda semifinale la kazaka Elena Rybakina supera 6-3 6-3 la rumena Simona Halep. La kazaka è decisiva con gli smash e i top spin. E’ infallibile con i pallonetti il lob i colpi sotto rete e i passanti incrociati.

La Maria si oppone con il servizio e i lungo linea ma non basta per imporsi. La Jabeur fa la differenza in positivo con il rovescio e il dritto.