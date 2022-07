Europei calcio femminile: vincono la Norvegia e l'Inghilterra

(via Uefa Women's Euro fb)





Nel secondo tempo al 4’ l’Irlanda del Nord segna con Julie Nelson di testa. Al 10’ la Norvegia realizza il quarto gol con Guro Reiten su punizione. L’ Inghilterra vince 1-0 all’”Old Trafford” di Manchester con l’Austria davanti a 68871 spettatori. Per il successo della squadra allenata da Sarina Wiegman decisiva la rete realizzata al 16’ del primo tempo da Bethany Jane Mead con un pallonetto di destro. La Norvegia e l’ Inghilterra sono prime con 3 punti.

- Nella prima giornata degli Europei di Calcio Femminile in Inghilterra nel Gruppo A la Norvegia vince 4-1 a Southampton con l’ Irlanda del Nord. Nel primo tempo al 10’ la Norvegia passa in vantaggio con Julie Blakstad con una conclusione di sinistro. Al 13’ raddoppia Frida Leonhardsen Maanum con un tocco a porta vuota. Al 31’ Caroline Hansen realizza la terza rete su rigore concesso per un fallo di mano di Nadene Caldwell.