Terlizzi ospiterà la prossima selezione provinciale di Miss Italia Puglia

TERLIZZI (BA) - Terlizzi, la città dei fiori dove è sempre primavera, ospiterà la selezione provinciale di Miss Italia, il concorso più blasonato al mondo, il 23 luglio alle ore 20.30 in Piazza Cavour.A presentare le Miss protagoniste della serata sarà Christian Binetti, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivo Palcoscenico Miss Italia Puglia in onda su Teleregione, che da sempre vicino a tematiche sociali porta sul palco un profondo monologo contro la violenza sulle donne, e l’ex Miss, ora talentuosa presentatrice, Lucy Bello.Ad allietare la serata ci saranno la portentosa voce del tenore Luigi Cutrone, Tiziana Loconsole, la frizzante ballerina sosia nazionale di Raffaella Carrà a cui sarà dedicato un tributo, e dal Mudù l’attore comico Emanuele Tartanone con le sue esilaranti incursioni.Riflettori accesi sul défilé di costumi da bagno, proposti da Claudia De Scisciolo con il suo negozio di accessori moda CLOE’.L’evento è organizzato dalla esclusivista regionale Carmen Martorana Eventi, con il patrocinio del Comune di Terlizzi, e realizzato in collaborazione con l’agenzia di marketing ed eventi PUBBLIMEDIA di Vincenzo Vallarelli e con l’associazione turistica PRO LOCO UNPLI di Terlizzi.Per le modalità di partecipazione, info al num. 3475492473.Si ringrazia: LILT Lega Italiana Lotta Tumori sez Bat; Roma Immobiliare di Francesco Minervini; Decaro Caffè; Lino Falcetta, amministratore unico della NEW ELECTRICITY; Livio De Candia, consulente finanziario di CHE BANCA.