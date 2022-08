3BMeteo: ancora temporali al Sud, più sole al Nord ma a Ferragosto cambia

Nord: Prevalenza di bel tempo salvo residua variabilità nella prima parte del giorno al Nordovest con rovesci su Est Liguria. Temperature stabili, massime tra 28 e 31.

Centro: Temporali in spostamento dalla Toscana verso Lazio, Umbria e Abruzzo. Rovesci sparsi anche sulle Marche, rasserena la notte. Temperature in calo, massime tra 28 e 31.

Sud: Peggiora nel pomeriggio con rovesci e temporali anche intensi su Appennino e tra Campania, Basilicata, Calabria e Puglia. Temperature in calo, massime tra 27 e 33.

Domenica 14 agosto:

Nord: Soleggiato su tutte le Regioni anche se con velature in graduale aumento al Nordovest e isolati piovaschi in serata. Temperature in rialzo, massime tra 29 e 34.

Centro: Si rinnovano condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutte le Regioni; nuvoloso sul Sud-Est della Sardegna. Temperature in rialzo, massime tra 30 e 35.

Sud: Ampi spazi soleggiati ma con ancora la possibilità di qualche fenomeno su basso Tirreno e Puglia. Temperature stabili o in locale flessione, massime tra 26 e 31.

Lunedì 15 agosto

Nord: Mattinata soleggiata ad eccezione della Liguria dove saranno possibili dei temporali. Dal pomeriggio peggiora ovunque ed entro sera sono previsti rovesci e temporali su gran parte del Settentrione. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 33.

Centro: Temporali tra Toscana, Umbria e Marche. Più stabile e asciutto altrove. Temperature stabili, massime tra 30 e 35, fino a 38°C in Sardegna.

Sud: Cielo sereno ovunque, qualche nube sparsa sulla Campania e Molise. Temperature stabili, massime tra 29 e 33.