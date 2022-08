TRANI (BT) - Grande successo per la terza serata della rievocazione storica “I Tre Santi della Sagina”, organizzata dall’Associazione Culturale Trani Tradizione e patrocinata dal Comune di Bisceglie.Nella giornata di ieri, infatti, tanta gente ha potuto ammirare la sfilata del corteo storico per le strade del centro cittadino, la traslazione dei Santi in Piazza Duomo e lo spettacolo del gruppo musicale “I Bardomagno”.La manifestazione si chiuderà ufficialmente giovedì 4 agosto alle ore 21.30 a Palazzo Ammazzalorsa con uno spettacolo di luci e fuoco, rinviato ieri a causa delle forti raffiche di vento.