Ad Altamura l’ultima Selezione Provinciale del tour di Miss Italia Puglia

ALTAMURA (BA) - Grande attesa per la Selezione Provinciale di Miss Italia che si terrà il 3 settembre alle ore 20.30, presso le Mura Megalitiche in zona Stadio ad Altamura, per nominare le ultime 6 finaliste che accedono alle finali regionali del concorso più blasonato al mondo, giunto alla 83^ edizione.A presentare lo spettacolo Lucy Bello, modella e presentatrice che conquistò il titolo pugliese di Miss Sport e prefinalista nazionale del concorso nel 2019.Ad allietare la serata ci saranno la portentosa voce del tenore Luigi Cutrone e le esilaranti incursioni di Emanuele Tartanone, attore comico del Mudu’.L’organizzazione è a cura della esclusivista regionale Carmen Martorana Eventi, in collaborazione con la Creativity and Events di Vito Diaferia e il Comune di Altamura che, posizionato nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia, è noto per i suoi siti archeologici e naturalistici e per la presenza di numerosi palazzi nobiliari e splendide chiese.Si ringrazia per la preziosa collaborazione: LILT Lega Italiana Lotta Tumori sez Bat Pres. Michele Ciniero, Ufficio Moda Italia, Roma Immobiliare di Francesco Minervini, Decaro Caffè.