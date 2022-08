Al Parco Gondar di Gallipoli arriva Paul Kalkbrenner

GALLIPOLI(LE) - Talento internazionale tra i principali nel panorama techno, con oltre 20 milioni di stream per il singolo No Goodbye e quasi 2 milioni di download per il mixtape BACK TO THE FUTURE, PAUL KALKBRENNER arriva a Gallipoli lunedì 15 agosto 2022 a Parco Gondar, data prodotta e distribuita da Vivo Concerti.

Paul Kalkbrenner è conosciuto a livello internazionale per i suoi brani principalmente legati alla città di Berlino e alla sua tormentata storia. Nel 2015 firma con la Sony/Columbia e pubblica l’album “7” che registra un clamoroso successo in Europa, occupando la prima posizione in numerose classifiche e arrivando in Top Ten in Italia, Spagna, Belgio e Paesi Bassi. Nel 2017 realizza il mixtape BACK TO THE FUTURE, una raccolta di musica techno, che lo ha portato in tournée registrando il sold out in 10 paesi.





CALENDARIO DATE

sabato 13 agosto 2022 - Castelvetrano (TP) @ Unlocked Music Festival, Parco Archeologico

domenica 14 agosto 2022 - Rimini @ Social Music City

lunedì 15 agosto 2022 - Gallipoli @ Parco Gondar

domenica 11 settembre 2022 - Firenze @ Decibel Festival