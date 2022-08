Svizzera, multa da 500 euro per Vittorio Sgarbi

LOCARNO - Una giornata da non ricordare per Vittorio Sgarbi. Al suo rientro dal Festival di Locarno, è stato fermato e multato a Chiasso dalla polizia del Canton Ticino, perché la sua auto, diretta in Italia, aveva superato le altre vetture ferme in coda per traffico intenso con il lampeggiante blu. Per il critico d'arte multa di 500 franchi svizzeri.