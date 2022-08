Attacchi al Pd per la candidatura di Andrea Crisanti

ROMA - Scoppia la polemica attorno al nome del microbiologo candidato dai dem alle elezioni del 25 settembre. Renzi parla di un rischio di nuove quarantene. Salvini cita il presidente dell'Aifa Palù per criticare Crisanti. Letta e Zingaretti lo difendono.Crisanti aveva dichiarato in giornata in tono polemico contro la Lega: “Salvini critica la mia candidatura con il Pd? Forse dovrebbe pensare a tutti gli errori di valutazione che ha commesso, sia in politica estera che sulla sanità pubblica. Se fossimo stati nelle sue mani ora ci sarebbero 300mila vittime di Covid al posto di 140mila e oggi saremmo allineati con Putin. Salvini critica me, ha altre cose a cui pensare”, ha detto il microbiologo a The Breakfast Club su Radio Capital.