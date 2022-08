Coronavirus: i dati aggiornati al 17 agosto

ROMA - Calano i ricoveri Covid in area medica e in terapia intensiva. Lo riporta la Fiaso, che segnala anche una diminuzione dei pazienti con meno di 18 anni. Secondo un nuovo report, in Australia la campagna di vaccinazione è partita con troppa lentezza.Ammontano a 36.265 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 8.944. Le vittime sono 128, in aumento rispetto alle 70 di ieri. I tamponi effettuati sono 228.707. Il tasso è al 15,8%, in aumento rispetto a ieri che era al 14%. Sono invece 288 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre gli ingressi giornalieri sono 22. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 7.339, 205 in meno nelle ultimo 24 ore.