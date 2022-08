Via Ssc Bari fb





Nel secondo tempo al 23' il Bari pareggia con Cheddira con un tocco a porta vuota su cross di Antenucci. Al 33' Mallamo dei galletti sfiora la rete. Al 41' il Palermo rimane in dieci. Espulso Marconi per un fallo da ultimo uomo su Cheddira. Secondo pareggio consecutivo del Bari dopo quello per 1-1 al "Tardini" col Parma.

- Nella seconda giornata di andata di Serie B il Bari pareggia 1-1 al " San Nicola ' col Palermo. Nel primo tempo al 6' Cheddira dei biancorossi non concretizza una buona occasione. Al 7" Elia dei rosario siciliani va vicino al gol. Al 39 'il Palermo passa in vantaggio con Valente con una conclusione di destro su passaggio di Floriano.