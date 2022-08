Macron: “Ok Putin a missione Aiea a Zaporizhzhia a condizioni Kiev e Onu”

Shutterstock

PARIGI - Il presidente russo Vladimir Putin ha accettato l'invio di una missione dell'Aiea nella centrale di Zaporizhzhia alle condizioni di Kiev e dell'Onu. A riferirlo l'Eliseo in una nota diffusa dopo una telefonata tra il presidente russo ed il presidente francese Emmanuel Macron.Macron, si legge, "ha ribadito la sua preoccupazione per i rischi per la sicurezza nucleare posti dalla situazione della centrale di Zaporizhzhia e ha appoggiato l'invio di una missione di esperti dell'Aiea sul posto il prima possibile, alle condizioni concordate dall'Ucraina e dalle Nazioni Unite"."Il presidente della Federazione Russa ha comunicato al presidente della Repubblica il suo consenso all'invio di questa missione e ai termini e alle condizioni indicate", fa sapere l'Eliseo, secondo cui i due presidenti discuteranno nuovamente di questo argomento nei prossimi giorni, dopo lo scambio di opinioni tra i team tecnici e prima del dispiegamento della missione.