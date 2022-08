Bari, riparte dall’1 settembre il mercatino del libro di Zona Franka

La povertá strutturale che investe le famiglie nella cittá di Bari e in tutta la nostra Regione ha portato negli ultimi anni un ampliamento progressivo delle disuguaglianze educative, con la dispersione scolastica che negli scorsi anni è arrivata a sfiorare il 20% sul territorio pugliese, oltre 10mila studenti che non si iscriveranno nuovamente nelle scuole pugliesi seguendo un andamento che non sembra fermarsi e l’emigrazione giovanile che continua a rappresentare una piaga per tutta la Puglia.





“Il mercatino del libro usato a Bari é l’esempio più virtuoso del patrimonio di attività mutualistiche che da anni la nostra organizzazione mette in campo. Questa attività ha permesso a tantissime famiglie di fronteggiare la crisi sociale ed economica che abbiamo vissuto negli ultimi anni e che ci ritroveremo a vivere nei prossimi mesi in modo più preponderante -prosegue Stefano Mariano, Coordinatore dell’UDS Puglia- solo lo scorso anno a Bari grazie a questa attività sono stati risparmiati alle famiglie 17.151,22 euro e catalogati 3542 libri di testo, dati importanti che evidenziano quanto sia necessario per famiglie e studenti avere delle alternative che riescano a rendere realmente accessibili per tutti la scuola e il diritto allo studio. "Anche quest'anno Zona Franka ospita e promuove assieme all'Unione degli Studenti bari una delle più storiche e rilevanti attività mutualistiche della città di Bari." dichiara Carolina Velati, presidente di Zona Franka "attività sempre più rilevante soprattutto in questo momento in cui il costo della crisi dovuta alla pandemia da COVID e l'aumento del costo della vita colpisce perlopiù le famiglie più in difficoltà. Crediamo che azioni di solidarietà e mutuo aiuto siano una risposta indispensabile in questa fase storica"

BARI - Anche quest’anno gli studenti e le studentesse delle scuole baresi dal 1 settembre al 7 ottobre dalle ore 16 alle 20 terranno a Zona Franka (Via Dalmazia, 35) il mercatino del libro usato per i libri di testo delle scuole superiori, attività mutualistica volta a contrastare la crescita costante dei prezzi per l’acquisto dei libri di testo e le speculazioni delle case editrici. “Ormai da anni noi studenti registriamo un aumento continuo dei libri scolastici che quest’anno andrà a pesare ulteriormente sulle famiglie messe già in profonda difficoltà dall’aumento dei costi energetici e sui beni di prima necessità. ” - dichiara Massimiliano Giove dell’Unione degli studenti Bari- “Una famiglia barese spende mediamente intorno ai 480 euro per l’acquisto dei libri di testo, per i primi anni di scuola superiore si arriva a spendere anche 1000 euro a cui si sommano le spese per il corredo scolastico. La scuola non può essere un lusso accessibile solo a pochi: con la compravendita dei libri al 50% del prezzo di copertina studenti e studentesse della città vogliono denunciare la violazione del diritto allo studio e richiedere soluzioni concrete per rispondere alla dispersione scolastica crescente”.