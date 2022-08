Serie A: Juventus-Sampdoria a reti bianche

Via UC Sampdoria fb





Nella seconda frazione di gara, gli uomini di Allegri scendono in campo con un piglio diverso e si vedono annullare il gol di Rabiot per fuorigioco al 65'. I bianconeri si fermano al Marassi e salgono in classifica a 4 punti, a pari punti di Milan e Atalanta alle spalle dell'Inter che viaggia a punteggio pieno

Finisce 0-0 il monday night tra Sampdoria e Juventus. Nella prima frazione di gioco la Juventus fa fatica ad innescare il suo attacco, orfano di DI Maria, con i padroni di casa che prendono la traversa con Sabiri, grazie ad un reattivo intervento di Perin.