Schianto tra auto a Gioia del Colle, 1 morto e 5 feriti

GIOIA DEL COLLE (BA) - Dramma nella notte sulla Strada Provinciale 106 a Gioia del Colle, nel Barese, dove una persona è morta e altre cinque sono rimaste ferite in un incidente stradale.La vittima è una donna di 63 anni, di Gioia, passeggera di una delle due vetture coinvolte nello schianto.La conducente della stessa auto è stata ricoverata, ed è in prognosi riservata, al Policlinico di Bari. Sono state medicate in vari ospedali della provincia e subito dimesse, invece, le altre quattro persone a bordo dei due mezzi. Al via le indagini dei carabinieri di Gioia del Colle, coordinati dalla Procura di Bari.