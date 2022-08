Brindisi, invecchiamento di successo con 'HappyAgeing'

BRINDISI - Si terrà il prossimo 9 settembre, a partire dalle ore 9, a Brindisi l’evento dal titolo "Invecchiamento di successo: ruolo dei vaccini e stili di vita", organizzato da HappyAgeing - Alleanza italiana per l'invecchiamento attivo, che dal 2014 ha lo scopo di tutelare la salute degli anziani promuovendo politiche attive nel nostro Paese, seguendo le indicazioni della Commissione europea, in quanto nel 2050 circa 28,6% della popolazione europea avrà più di 65 anni (studio Ocse), con un possibile conseguente rapido aumento delle spese da parte dello Stato.Tutto questo si può se garantiamo ai nostri nonni una buona salute con politiche mirate di prevenzione. Michele Conversano, presidente del C.T.S. Happy Ageing, in una recente intervista ha voluto rimarcare il fondamentale ruolo dei vaccini, soprattutto nella lotta contro la pandemia: “Il Covid, inoltre, ha fatto emergere l’importanza di vaccinare le persone fragili, un concetto che deve essere ripreso per le vaccinazioni di altre patologie, sostenendo, ove possibile, la co-somministrazione”.Uno strumento utile per la prevenzione, ha rilevato Conversano, è la co-somministrazione, atta a combattere la 'stanchezza vaccinale', permettendo quindi l'immunizzazione dei soggetti anziani. L'incontro, quindi, sarà l'occasione per sottolineare l’importanza della vaccinazione nel paziente anziano come principale strumento per un invecchiamento attivo.A fare da sfondo all'evento 'phygital' (integrazione del mondo fisico e digitale), realizzato con la Fondazione Dieta Mediterranea e con il patrocinio del Comune di Brindisi e di Federsanità ANCI Puglia, sarà la sala Gino Strada presso il Palazzo Granafei-Nervegna in via Duomo che vedrà nel ruolo di moderatore il giornalista Fabio Mazzeo, che coordinerà i vari interventi di Flavio Maria Roseto - Direttore Generale ASL Brindisi, Giuseppe Pasqualone - Commissario di Federsanità ANCI Puglia nonché Direttore Generale del Policlinico Riuniti di Foggia e Stefania Maggi - Presidente della Fondazione Dieta Mediterranea e Dirigente di Ricerca CNR dell’Istituto di Neuroscienze, Sezione di Padova-Invecchiamento”.L'evento, che sarà possibile seguire in diretta online , è stato realizzato con il contributo non condizionante di Sanofi. Per partecipare in presenza sarà necessario accreditarsi con NOME/COGNOME all’indirizzo di posta elettronica accrediti@rarelab.eu La partecipazione è gratuita e fino ad esaurimento dei posti.