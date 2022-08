Calcio: il Lecce subito fuori dalla Coppa Italia

Al 14' il Lecce segna con Colombo con una conclusione rasoterra. Il Cittadella si qualifica per il terzo turno di Coppa Italia dove affrontera' la vincente di Torino-Palermo che si gioca domani sera alle 21,15.

- Il Lecce perde 3-2 al Via del Mare col Cittadella ed è eliminato dalla Coppa Italia. Nel secondo tempo, al 6', i salentini passano in vantaggio con Strefezza con una conclusione di destro su passaggio di Di Francesco.Al 17' pareggia Asencio di testa su cross di Carriero. Nel primo tempo supplementare, al 3', il Cittadella passa in vantaggio con Tounkara con una conclusione da fuori area. Al 10' Tounkara realizza la terza rete con un tocco al volo.