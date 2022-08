Cico & Tomiko al Cotriero di Gallipoli

L'mc italo - congolese Cico, cantante dei MaMaAfr!ka, e l'artista underground giapponese Tomiko Takino propongono un progetto che trascende i confini immaginari dei generi e del linguaggio, mescolando diverse culture e diverse lingue tra cui spagnolo, giapponese, italiano e guaraní.





Dopo un anno passato a produrre audio, video e grafiche per il primo album, nel gennaio del 2020, anche grazie all'aiuto di Manu Chao, partono per il South America Tour: oltre 18 date nel giro di poco più di un mese tra Argentina e Paraguay, trovando grande affiatamento nell'esibizione dal vivo, interpretandola come una celebrazione della vita in cui dare tutto per stabilire quella magica connessione tra le persone, creando un'atmosfera di festa cosciente, consapevoli del potere dell'unione e della condivisione.





Nel 2022 è uscito il nuovo album "Giramundo One Radio". Info 3406662833 - facebook.com/cotriero.

GALLIPOLI (LE) - Tra live e dj set, continuano ogni giorno gli aperitivi musicali al tramonto del Cotriero di Gallipoli, località Pizzo. Martedì 23 agosto (dalle 18:30 - ingresso libero - info 3406662833) appuntamento con il concerto di Cico & Tomiko.