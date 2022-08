Coppa Italia: il Bari espugna Verona e sfiderà il Parma ai 16esimi di finale

via Sec Bari fb





Dopo essere passato in svantaggio al 17' con Lasagna,

che ribadisce in rete il tiro precedentemente respinto a Henry, al 31' arriva il pareggio biancorosso con Folorunsho, abile a intercettare sottoporta il cross basso di Cheddira.





L'attaccante marocchino, con una finta che inganna la retroguardia veronese, sigla l'1-2 al 44' e l'1-3 al 53' per rigore concesso a causa dell'atterramento di Maita da parte di Hongla. Al 79' l'1-4 ancora con Cheddira che firma la sua tripletta con una conclusione centrale nata dalla ribattuta di un traversone.





Ai sedicesimi di finale, il Bari sfiderà il Parma che sconfigge la Salernitana per 2-0 nella gara disputatasi sempre nella serata di domenica 7 agosto 2022, all'Arechi di Salerno.

