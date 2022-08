Davide Sciacca in giro con il tour estivo

Il chitarrista siciliano Davide Sciacca, in formazione con il soprano Sachika Ito (Duo d’Ito) torna nella sua terra per il “Concerto d’Estate” organizzato dall’Associazione Musicale Provinciale Sinfonica Ennese, domenica 14 agosto alle 20,30 presso il chiostro dei Padri Cappuccini a Leonforte.

Il Duo d’Ito si esibirà a fianco dell’Ensemble Strumentale Siciliana “Giuseppe Verdi”, del soprano Laura Castrianni e del giovane chitarrista Giuseppe Trecarichi, allievo di Davide Sciacca presso l’Istituto Musicale Bellini di Caltanissetta.

In programma musiche di M. Giuliani, R. Marino, V. Bellini, N. Piovani, A. Barrios, F. Fonestrella, J. Rodrigo, G. Bizet, G. Rossini, R. Sacco, E. Di Capua, P. Marquina Narro, J. Kande, E. Morricone.

Davide Sciacca da sempre interessato all’esecuzione di un ampio repertorio che spazia dal belcanto, al verismo e alla musica contemporanea ha appena inciso un album di composizioni originali autografe di Victor Frost per TRP Music, etichetta con la quale sono in programma nuove pubblicazioni, anche inedite.

Davide Sciacca ha studiato con il concertista romano Carlo Ambrosio, specializzandosi nel repertorio contemporaneo sotto la guida di Arturo Tallini. È risultato vincitore di primi premi in competizioni nazionali ed internazionali, come solista o camerista. Nel corso degli anni numerosi compositori gli hanno dedicato composizioni originali. Ha ottenuto successi di pubblico e critica durante svariati tour nel Regno Unito nei quali si è esibito in qualità di solista e in duo con la violinista Marianatalia Ruscica.

Nel 2016 e 2017 si è esibito alla presenza di Sua Maestà la Regina Elisabetta II e gli altri membri della Famiglia Reale Britannica eseguendo in prima mondiale “Mine eyes unto the hills” di Andrea Amici. Nel 2018 si è esibito per la prima volta a New York, per la Ealing Guitar Society di Londra e la Liverpool Guitar Society. Nel mese di ottobre dello stesso anno ha pubblicato il cd “Counter Irish Project” con il Controtenore Riccardo Angelo Strano. Nel 2019 incide il cd “El Tango” e si esibisce presso il prestigioso “Cavern Club” di Liverpool. Nel 2021 pubblica i cd “LockDowning Street” e “Victor Frost music with Guitar”, il secondo edito da TRP Music. In ambito teatrale e televisivo ha collaborato con Michele Placido, Guia Jelo, Ornella Giusto, Sky, Made in Liverpool, BBC Radio ed altri. È docente di Chitarra e presso gli Istituti Musicali Vincenzo Bellini di Caltanissetta e Pietro Vinci di Caltagirone e di Chitarra presso il Liceo Musicale Giovanni Verga di Modica.

Ricercatore presso il Royal Northern College of Music di Manchester, sotto la supervisione del compositore David Horne, svolge anche un’intensa attività di promozione del repertorio contemporaneo per chitarra e live electronics scritto da compositori siciliani.

“Contemporary Recital – Sicilian Landscape”, è stato presentato presso importanti istituzioni estere quali il Royal Birmingham Conservatoire, il RNCM, l’Università di Nottingham e la Manchester Metropolitan University.