Sanità, M5s: Lega vuole tagli ma servono più risorse

ROMA - "La Lega getta la maschera e ammette di voler togliere risorse alla sanità, uno dei settori che ha subito più tagli nell'ultimo decennio". Lo si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del Movimento 5 Stelle, a commento delle dichiarazioni di Luigi Mastrangelo, capo del dipartimento sport della Lega e candidato alle politiche per il partito di Matteo Salvini. "Il trend dei tagli alla sanità è stato invertito solo a partire dai governi guidati da Giuseppe Conte, con il Fondo Sanitario Nazionale che è passato da 114 miliardi a 124 miliardi di euro"."Se c'è una cosa che ci ha insegnato l'emergenza che abbiamo vissuto è che le risorse stanziate per la sanità non sono un costo ma un investimento. Lo sport è fondamentale, anche in chiave sanitaria, ma non per questo bisogna sacrificare le cure per i cittadini" conclude il post pentastellato.