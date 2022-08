Enrico Brignano in "Un'ora sola vi vorrei"

ROMA - In un panorama assuefatto ai “programmi maratona” dalla durata fiume, l’attore e conduttore si mette alla prova con “Un’ora sola vi vorrei”: sessanta minuti per fare tutto, presto e incredibilmente bene. Martedì 2 agosto, alle 21.20 su Rai 2 verranno riproposti i monologhi graffianti di satira di costume, la musica, suonata e ballata, che tiene il ritmo accompagna la corsa contro i minuti che passano.

Enrico Brignano si cimenterà in un’operazione inedita in cui condensare e raccontare tutto il suo caleidoscopico mondo, con un occhio sempre rivolto a quanti minuti restino. Non mancheranno ospiti di eccezione in uno studio tv progettato come una vera arena dove accogliere il pubblico.