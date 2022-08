Gas, nuova chiusura record al Ttf di Amsterdam: 321,4 euro

AMSTERDAM - Nuovo picco nel settore dell’energia: il mercato dei futures della capitale olandese ha terminato per la prima volta sopra 300, dopo aver toccato in giornata un massimo di 324.Le forze politiche siano pronte a supportare il piano del governo contro il caro gas. L'appello arriva dal leader di Azione Carlo Calenda, che affida a Twitter un messaggio aperto a tutti i partiti impegnati in campagna elettorale. "Le forze politiche sospendano la campagna elettorale e si dichiarino pronte a supportare il piano del governo, rigassificatore incluso, e un eventuale scostamento di bilancio", scrive Calenda.La viceministra Castelli: “Ci sono margini per nuovo decreto contro caro-gas”.