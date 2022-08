Gli appuntamenti di domani con 'Municipi Sonori' e 'Le due Bari': concerti, spettacoli e laboratori a Loseto, Carbonara, Japigia e alla Casa di Pulcinella

BARI - Organizzata dall’assessorato alle Culture in collaborazione con la Fondazione Petruzzelli, continua domani, mercoledì 3 agosto, la rassegna “Municipi Sonori. La Cultura si muove con la musica del Petruzzelli”, che propone al pubblico cinque concerti gratuiti nei cinque Municipi, affidati al talento dei musicisti dell’Orchestra della Fondazione Teatro Petruzzelli, diretti per l’occasione dal maestro Paolo Lepore.L’appuntamento è fissato alle ore 20.30 nel parco Giuseppe Mizzi, a Loseto: i maestri dell’Orchestra eseguiranno musiche di Saint - Saëns, Ponchielli, Chačaturjan, Gimenéz, Rossini, Morricone, Rota e Piccinni (trascrizioni di Giacomo Desiante).Municipi Sonori proseguirà giovedì 4 agosto nello spiazzo antistante la chiesa di San Giuseppe, a Madonnella, per concludersi venerdì 5 agosto, nel parco di largo 2 Giugno, a Carrassi. Tutti i concerti di Municipi Sonori sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.Proseguono, inoltre, gli appuntamenti dell’iniziativa “Le due Bari”, il progetto promosso dall’assessorato alle Culture che unisce idealmente centro e periferie portando oltre 160 eventi gratuiti, tra spettacoli e laboratori, nelle piazze e nei luoghi di aggregazione dei 5 Municipi di Bari, con un programma articolato che include musica, teatro, danza, arti circensi e cinema, con un focus dedicato all’infanzia.Domani, mercoledì 3 agosto, sono in programma:· lo spettacolo di burattini - È fatto il fatto presso il Teatro Casa di Pulcinella (c/o Arena della Vittoria), un omaggio alla Lucania a cura di TeatroPAT Puppets and Actors Theater: attraverso lo stralunato duo Anna e Anna, due personaggi venuti chi sa da dove che si aggirano sul palco raccontando storie antiche, risalenti a quando esistevano le streghe, o come venivano chiamate in Lucania le Masciare. Lo spettacolo si rivolge ad un pubblico dai 5 anni in su ed è preceduto dal laboratorio “Antichi Riti e le Masciare” di Enzo Vacca. L’inizio del laboratorio è alle ore 19.30, l’inizio dello spettacolo è alle ore 20.30. Ingresso gratuito su prenotazione: 080/5344660· lo spettacolo Bianca come le neve - Le fiabe sono vere (dai 4 anni in su) del Teatro Crest di Taranto, a cura di Madimù, alle ore 18.30, nella piazzetta antistante la parrocchia San Nicola, in via Manzoni a Carbonara, preceduto alle ore 17.00 dal laboratorio “I nani sono 7” (dai 6 anni in su) (prenotazione dei biglietti online al link Libraesva ESG ha rilevato un possibile tentativo di phishing da "l.facebook.com" https://www.madimu.it/lefiabesonovere · il concerto “La parafrasi pianistica”, alle ore 20.30, presso l’Arena della pace (Ipercoop Japigia) con al pianoforte Letizia Palmieri, a cura di Anchecinema: concerto di musica classica rientrante nel “Festival Estate in musica 2022” con la direzione artistica di Gianna Valente e presentato da Barbara Mangini. Ingresso libero fino a esaurimento posti.