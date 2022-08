Inter, vittoria meritata contro lo Spezia: gol di Lautaro, Calhanoglu e Correa

via Inter fb





Nel primo tempo è proprio l'olandese e sfiorare la rete. San Siro però torna ad assistere all'affiatata intesa tra Lukaku e Lautaro. È dal loro scambio rapido che nasce la rete dell'1-0. La zuccata del belga permette all'argentino di andare al tiro vincente che batte Dragowski e firmare la prima rete in campionato. Poco dopo una pennellata di Dimarco porta al colpo di testa di Lukaku che si stampa sulla traversa. L'Inter è reattiva e concentrata, gioca con il baricentro e sfrutta i lanci in profondità grazie alla fisicità garantita dall'ariete belga tornato dal Chelsea. I fraseggi nerazzurri sono spesso efficaci.





Il raddoppio arriva durante il secondo tempo grazie al rasoterra di Calhanoglu dopo un'azione insistita di Lautaro. I padroni di casa gestiscono la partita con attenzione, pochi i palloni persi, ma gli spazi difensivi lasciati dai liguri facilitano le manovre. Tra i nerazzurri entrano Gosens, Dzeko e Correa e Asllani permettendo la standing ovation a Lukaku, Lautaro e Brozovic. Il bosniaco offre la solita generosa prestazione. Da un suo affondo Correa ne approfitta per insaccare a porta libera e far gioire il popolo interista della terza rete. È sempre stata una gara sotto controllo per l'Inter e netto il divario tecnico tra le due squadre.

- Oltre 70000 tifosi incorniciano l'esordio stagionale al Meazza dell'Inter che, dopo la vittoria rocambolesca di Lecce, vince con merito contro lo Spezia. Gli uomini di Inzaghi con tre reti suggellano una prestazione convincente. Handanovic non interviene mai per difendere la porta, ma nell'arco dei novanta minuti è coinvolto nella manovra di impostazione dai suoi schemi. I liguri non riescono mai a creare occasioni gol da segnalare, bloccati sempre dall'efficace lavoro dei centrocampisti interisti. Con Dimarco, schierato titolare e Dumfries le corsie nerazzurre garantiscono corsa e cross.