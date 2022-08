Serie B: il Lecce perde 1-0 al Mapei Stadium col Sassuolo

Nel secondo tempo al 13' Gonzalez dei giallorossi pugliesi non inquadra la porta. Al 33' Helgason sfiora il pareggio. Al 41' Berardi va vicinissimo al raddoppio. Per il Lecce seconda sconfitta consecutiva dopo quella per 2-1 al " Via del Mare" con l' Inter.

- Nella seconda giornata di andata di Serie A il Lecce perde 1-0 al "Mapei Stadium" col Sassuolo. Nel primo tempo al 39' gli emiliani passano in vantaggio con Berardi con una conclusione da fuori area. Al 44' Ceesay dei salentini va vicino al gol.