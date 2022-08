Lollobrigida (Fdi): "Giorgia piace anche all'estero''

ROMA - C'è chi ama Giorgia Meloni anche fuori dall'Italia. Lo dice il braccio destro di Giorgia Meloni, Francesco Lollobrigida, in un'intervista al Corriere della Sera. Se Enrico Letta la descrive intenta a "incipriarsi" per cambiare immagine, Lollobrigida cita "Luttwak, uno dei politologi più ascoltati in Italia, che ha spiegato come Meloni non sia nazionalista ma patriottica, e se è sovranista è per resistere al travaso di poteri da Roma a Bruxelles quando questi siano contro l'interesse nazionale".