Msc Crociere presenta Robotron, l'ultimo divertimento high tech in esclusiva a bordo di Msc Seascape

Moto VR: Gli ospiti che vogliono velocità ameranno le nuove moto VR di MSC Seascape, dove i giocatori si sentiranno trasportati su una vera pista da corsa, con folate di vento e schizzi d’acqua che completeranno l'esperienza.



MSC Formula Racer: Perfetta per gli appassionati di corse d'auto pronti a soddisfare la loro voglia di velocità, questa attività metterà gli ospiti al posto di guida per un emozionante gioco di simulazione di corsa con effetti realistici che faranno battere il cuore agli ospiti.



Cinema immersivo XD: Non appena gli ospiti indosseranno gli occhiali 3D, si immergeranno in mondi alternativi in cui combatteranno contro zombie, scheletri e tanto altro ancora. Solo un giocatore può essere incoronato vincitore, quindi tutti dovranno dimostrare le loro abilità di sparo contro gli avversari.



MSC Seascape sarà battezzata a New York nel corso della cerimonia prevista per il prossimo 7 dicembre e si trasferirà poi a PortMiami per offrire tutto l'anno incredibili crociere nei Caraibi, con due diversi itinerari:Caraibi orientali: con scalo a Ocean Cay MSC Marine Reserve e Nassau alle Bahamas, San Juan a Porto Rico e Puerto Plata nella Repubblica Dominicana.



Caraibi occidentali: con scalo a Ocean Cay MSC Marine Reserve, Cozumel in Messico, George Town nelle Isole Cayman e Ocho Rios in Giamaica.



Prima della sua spettacolare cerimonia di battesimo, MSC Seascape offrirà un'esperienza unica con la sua crociera inaugurale da Roma (Civitavecchia), Italia, attraverso l'Atlantico fino a New York.



Questo Grand Voyage di 17 notti toccherà le città spagnole di Barcellona, Valencia e Cadice, prima di dirigersi verso l'Atlantico per iniziare la traversata. Funchal, Madeira e King's Wharf, Bermuda, sono gli scali più emozionanti prima di raggiungere New York, la città che non dorme mai.



Gli ospiti che desiderano vivere questa crociera speciale ed essere i primi a salpare a bordo di MSC Seascape possono già prenotare. Per maggiori informazioni sul viaggio inaugurale di MSC Seascape visitare il sito

GINEVRA /SVIZZERA – MSC Crociere continua il suo percorso di continua innovazione, annunciando i dettagli delle nuove esperienze di intrattenimento high tech a bordo della nuova nave della Compagnia, MSC Seascape. Quando debutterà a dicembre, MSC Seascape offrirà esperienze innovative per gli ospiti di tutte le età alla ricerca di brividi e adrenalina. Il fiore all'occhiello sarà ROBOTRON, un'emozionante attrazione che offrirà il brivido delle montagne russe in mare oltre all'esperienza musicale personalizzata. La nave prevederà anche due nuovissime esperienze VR e tutta una serie di altri divertimenti high-tech pensati per tutte le età.Brandon Briggs, SVP Onboard Revenues di MSC Crociere, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di poter offrire agli ospiti infinite opzioni di intrattenimento high-tech a bordo di MSC Seascape per soddisfare i desideri degli amanti dell'adrenalina. ROBOTRON, la prima attrazione robotica mai apparsa su una nave da crociera, creerà un nuovo standard di divertimento con un'esperienza coinvolgente e personalizzata, unica per ogni pilota. La nostra formula di intrattenimento con attrazioni di realtà virtuale, effetti speciali e simulatori garantirà esperienze indimenticabili che lasceranno gli ospiti a bocca aperta".MSC Crociere è leader nella progettazione di esperienze sempre nuove ed MSC Seascape rappresenta un passaggio importante in questo processo. La nuova attrazione ROBOTRON è un braccio robotico all'avanguardia con una piattaforma annessa che ospita tre ospiti e li fa volare a 53 metri d'altezza, offrendo ai partecipanti una vista unica del panorama mentre vengono spostati in diverse direzioni e capovolti per un giro a 360°.ROBOTRON offrirà un'esperienza che gli ospiti potranno personalizzare scegliendo luci, colori e musica che li accompagneranno nel giro. Seduti sul mixer, gli ospiti si troveranno dietro la cabina del DJ, con il ritmo e i bassi visualizzati sotto forma di motivi colorati, impulsi di luce e personaggi danzanti su uno schermo gigante, mentre il braccio robotico rimbalza e si contorce a tempo. I partecipanti possono anche selezionare il loro livello di brivido, il che rende ROBOTRON un'esperienza adatta ad ogni membro della famiglia.Ma non finisce qui. Oltre a ROBOTRON, l’intrattenimento high-tech a bordo di MSC Seascape include:Simulatore di volo VR a 360°: Con tutte le emozioni di una montagna russa all'aperto, questo simulatore immersivo è l'ultima esperienza di montagne russe virtuali, completa di cuffie VR e impressionanti effetti speciali. Gli ospiti possono scegliere tra diversi mondi in cui immergersi in un'esperienza da brivido senza precedenti.