Serie B: ok l'Ascoli e il Genoa, il Venezia pareggia

via Ascoli Calcio 1898 fb





La partita Como- Brescia nel primo tempo e' sospesa per 9 minuti dal 24' al 33' per un black out all'impianto di illuminazione. La Reggina vince 4-0 al " Granillo" col Sud Tirol. Il tecnico del Sud Tirol Leandro Greco e' esonerato. Al suo posto subentra Pierpaolo Bisoli.





Il Frosinone perde 2-1 al "Vigorito" col Benevento. Il Cosenza e' sconfitto 1-0 al "Tardini" dal Parma. Il Modena supera 4-1 al "Braglia" la Ternana ed è quartultimo con 3 punti. La Spal prossimo avversario del Bari, vince 1-0 al "Mazza" con il Cagliari.

In Serie B dopo la terza giornata di andata l' Ascoli e il Genoa sono al primo posto con 7 punti. I marchigiani vincono 3-2 al " Barbera" col Palermo. I liguri superano 1-0 all' " Arena Garibaldi" il Pisa. Il Venezia pareggia 1-1 al " Tombolato" col Cittadella. Il Brescia prevale 1-0 al " Sinigaglia" col Como ed è secondo con 6 punti con la Reggina il Frosinone e il Cosenza.