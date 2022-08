Sondaggio Lab21.01: Meloni al 23,4%, Letta al 22,1%

“Il sondaggio, 'Giorgia Meloni vista dagli italiani', farà da cappello alla prima serata, che ospiterà la leader di Fdi in tandem con Antonio Tajani. Sul palco della manifestazione, a presentare integralmente i dati del report, salirà lo stesso Roberto Baldassarri, direttore di Lab21.01, intervistato dal direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino".





“Quasi un italiano su due (il 48,1%) - dicono i dati - crede che Giorgia Meloni possa realmente diventare il prossimo Presidente del Consiglio, il primo premier donna, sintomo della netta e diffusa percezione di una probabile vittoria del centrodestra alle prossime elezioni. Solo il 30,6% non crede a una premiership targata Meloni, mentre un consistente 21,3% non sa o non risponde".