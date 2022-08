Trinitapoli: ''Poesie sotto le stelle'' sul Sagrato del Santuario B.V.M. di Loreto

MICHELE MININNI - Appuntamento con la cultura e la poesia per giovedi 11 agosto presso il Sagrato del Santuario B.V.M. di Loreto in Trinitapoli dal titolo “Poesia sotto le stelle- ravviviamo la speranza che è in noi”. In programma una serata dolce, tenera, piacevole e leggera,per poesia e musica insieme, saranno declamati versi, canto e recitazione sicuramente in un suggestivo scenario stellare.

Diretti dal parroco Mons. Giuseppe Pavone e dal coordinatore Giuseppe Beltotto, quattro saranno gli interpreti di poesie sotto le stelle, Michele Cafagna, Maria Grazia di Biase, Piero Di Leo e la giovane Maria Piazzolla che decanteranno testi sia in vernacolo che in lingua italiana di autori locali e non come Francesco Labianca, Grazia Stella Elia, Peppino Lupo e Francesco Fiorillo. Una serata riflessiva dunque, tra intermezzi musicali, canori grazie all’Orchestra casalina della Parrocchia con la formazione musicale di Stefano Monterisi e Ruggiero Serafini.