A Lecce 'A Vele spiegate. Periferie in festa'

LECCE - Dal 30 settembre al 2 ottobre 2022 al via la prima edizione di A VELE SPIEGATE Periferie in festa che, raccogliendo l’eredità di Irregolare Festival 2021, ripromuove tra i Palazzi della 167b, Parco Trax Road, tre giorni di musica, arte e cultura, tavole rotonde e dibattiti partecipati, mercatini ed esposizioni, sport per tutti.L’evento è organizzato dall'associazione culturale Bfake, in collaborazione con Molly arts Live e la partecipazione delle principali realtà associative del quartiere tra cui 167b street, CMR, Villeggiatura in Panchina, 167 Revolution, Fucina salentina. “A Vele spiegate. Periferie in festa” vuole mettere in connessione il quartiere con il resto della città, cercando di colmare quei vuoti culturali che da sempre determinano isolamento sociale per la comunità della 167 di Lecce.All’interno dell’evento “A Vele Spiegate” di particolare rilevanza è il “Progetto Puglia e Parigi - andata e ritorno. Incontri tra periferie”, realizzato con il contributo del Consiglio regionale della Puglia. Detto Progetto nel mese di giugno 2022 ha visto i giovani artisti della 167b ospiti dell’evento “Mahalia Jackson Zone Libre” nonché impegnati nel concerto Trap-Sinfonico, presso il prestigioso Auditorium Carré Baudoin di Parigi, curato dal musicista Alessandro Coppola.Immagini fotografiche, video e dibattiti nel corso della tavola rotonda “Ti racconto il quartiere” offriranno una restituzione dell’esperienza, umana ed artistica, di Parigi. L’Espace Paris Jeunes Mahalia Jacksons (de la Ville di Paris) rinnova inoltre per il 2022 la propria partecipazione attraverso alcuni dei suoi artisti che prenderanno anche quest’anno parte agli eventi musicali proposti nel Parco Trax Road di Lecce. Si consolida così la rete di relazioni avviata nel 2021 con la realtà artistico-musicale di Parigi.“A Vele spiegate. Periferie in festa” è un evento realizzato con il sostegno del Comune di Lecce, della Regione Puglia e del Consiglio Regionale della Puglia. Vede coinvolti Andrea Ferreri, quale presidente dell’associazione Bfake della 167; Giorgio Doveri, alla direzione artistica; Sara Colonna alla co-direzione artistica e quale responsabile culturale e scientifico; Giuliano Mollese alla direzione di produzione e Nicolò Corrado quale responsabile di produzione.SUD SOUND SYSTEM,Mundial, Castromassi, Zeboh, Ade, Steppo, Symon, Diablo LN, Malasorte, Aurora, Naodjoi (Paris), D2R (Paris), dj Tommy, dj WarQUARTIERE DE CORE:Enza Pagliara, Alessia Tondo, Cinzia Marzo, Silvia Gallone, Dario Muci e Antongiulio Galeandro, Enzo Petrachi & Folk Orkestra, Tobia Lamare DJ set, Mercatino vintage"LECCE HIP-HOP DAY" The Jam:Graffiti con le crew di LecceKids battle 2 vs 2 con Last Alive CrewRap e Hip-hop con CASTROMASSI/CMR , ILLEGAL MEETING & KIAZZA MOB e tanti altri localz e non. Ospiti da Roma e da Parigi