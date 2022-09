A Piazza del Popolo piena a metà tante bandiere Pd, Letta arriva con il pullman elettrico

Il leader del Pd Enrico Letta è arrivato a Piazza del Popolo sul pulmino elettrico con il quale ha fatto la campagna elettorale. Dal palco la 'Canzone popolare' e 'Life is life'.

ROMA - Sono tante le bandiere del Partito democratico e arcobaleno alla manifestazione di chiusura del Pd, Italia democratica e progressista. La piazza è piena per circa la metà, qualche migliaio i militanti. Applauso per il ricordo di David Sassoli da parte di Pina Picierno e Nicola Zingaretti. Due minuti a testa per gli esponenti Dem chiamati a intervenire sul palco.