ROMA - "Se il M5S può superare il Pd? Noi vogliamo arrivare sopra, che è diverso dal dire se è possibile. Poi aspettiamo domenica sera, ma il nostro intento è vincere". Così l'ex ministro dell'Ambiente Sergio Costa, candidato con il M5S, a margine della manifestazione pentastellata in Piazza Santi Apostoli. Finito per sempre il dialogo con il Pd? "Questo Pd. Anche perché il Pd non è di sinistra...", chiosa Costa.