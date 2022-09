Alleanza energetica Francia-Germania

La Francia si prepara al caro energia, staccando la fornitura di energia elettrica all'Italia a cui fornisce il 5% del fabbisogno annuo. Questa decisione segue una serie di scelte prese dal ministro per la cultura Rima Abdul Malak, come lo spegnimento anticipato della piramide del Louvre. La Francia, nel frattempo, per far fronte ai rincari energetici, ha stretto un accordo con Berlino di "solidarietà energetica franco-tedesca", nel quale Parigi fornirà il gas ai tedeschi e Berlino darà l'elettricità ai francesi.