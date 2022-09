Serie A, Bologna-Empoli 0-1: debutto amaro per Thiago Motta

L'ex allenatore dello Spezia, dopo l'interregno di Viggiano - tecnico della Primavera del Bologna - ha assunto la guida dei felsinei a seguito dell'esonero di Sinisa Mihajlovic. Un risultato che, per gli effetti della rete messa a segno al 75' da Bandinelli, rende amaro l'esordio di Thiago Motta sulla panchina bolognese.

Squadra che perde in casa vince in trasferta. La conferma viene dall'Empoli corsaro a Bologna per il 0-1 inflitto ai rossoblù nella gara disputatasi alle 15 di sabato 17 settembre al Renato Dall'Ara.