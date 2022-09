Autismo: all'istituto 'Da Feltre Zingarelli' di Foggia un incontro di formazione per docenti e famiglie

FOGGIA - Lo sportello autismo dell’ L’ICS da Feltre Zingarelli di Foggia Plesso San Lorenzo, in collaborazione con l’Associazione iFUN e la cooperativa Ghenos, organizza un corso di formazione sull'autismo, un vero e proprio training su comportamenti problema, rinforzi, prompt e analisi di alcuni casi pratici.L’ incontro di formazione è gratuito ed è rivolto a docenti, educatori, professionisti, genitori e a tutti coloro interessati ad approfondire la conoscenza e la comprensione del funzionamento autistico e delle strategie per l’inclusione. L’accesso al corso è libero e si terrà il 27 Settembre 2022 alle ore 15:30 presso la sede dello Sportello Autismo del Plesso San Lorenzo in via Achille Grandi Foggia.La formazione sarà gestita da una pedagogista e da una psicologa esperte di autismo, dott.ssa Forina e dott.ssa Rauseo, che offriranno strumenti concreti e approcci per attivare l’inclusione di studenti autistici nei processi didattici ed educativi.Il corso di formazione fa parte di un lungo percorso per la condivisione della cultura dell'autismo , garantito all’interno del presidio e che intende favorire e sostenere l’inclusione scolastica degli alunni con autismo secondo linee di indirizzo psico-pedagogiche riconosciute a livello nazionale e creando sinergie virtuose fra famiglia e scuola attraverso la collaborazione con l’Associazione iFUN (associazione di genitori di bambini/ragazzi con autismo) e la cooperativa Ghenos.Lo sportello, infatti, mira a fornire con costanza un supporto concreto ai docenti e un sostegno attivo alle famiglie di bambini con autismo. Il supporto è differenziato per tipologie: psicologico ed emotivo e formativo, secondo i modelli del peer teaching e peer tutoring con l’obiettivo che possa diventare un punto di riferimento e di raccordo tra la scuola e genitori al fine di creare una rete di collaborazione e fornire informazioni e best practice che funzionino per la soluzione delle problematiche legate all’autismo.